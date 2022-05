Affare a Parigi della Juve: anticipo secco sull’Inter

La Juventus cerca l’asse a Parigi con l’obiettivo di anticipare la concorrenza dell’Inter per un centrocampista

Tra i reparti che più saranno rivoluzionati alla Juventus c’è sicuramente il centrocampo. La lista dei partenti è folta: da Arthur a Rabiot, fino anche Bernardeschi: tre nomi che necessitano di essere degnamente sostituiti in vista dell’anno prossimo, quando i bianconeri vorranno riprovare l’assalto al campionato.

Discorso simile può essere fatto per l’Inter, che però ha l’esigenza di trovare più che altro dei ricambi al trio titolare Brozovic-Barella-Calhanoglu che pare inamovibile nelle scelte tattiche di Simone Inzaghi. Le due squadre hanno un obiettivo in comune che proviene da Parigi.

Stiamo parlando di Leandro Paredes, centrocampista di grande qualità del PSG. Le tante possibili soluzioni per la squadra allenata da Pochettino stanno togliendo spazio all’ex Roma, che ora sta pensando di partire. Tornare in Italia è un’ipotesi molto percorribile.

Paredes, intreccio tra Juventus e Inter

Stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, le possibilità che le strade di PSG e Paredes si separino sono molto alte. Il motivo principale riguarda la scadenza di contratto del calciatore argentino, prevista per giugno 2023. La prossima estate è quindi l’ultima chance di monetizzare per i parigini. L’idea di perderlo a zero non rientra nei loro piani.

Il prezzo che si fa di Paredes ruota intorno ai 20 milioni, cifra che potrebbe ulteriormente essere smussata data la scadenza. Sempre secondo il quotidiano torinese, i contatti tra le parti ci sono eccome. Per questo la Juventus è in vantaggio sull’Inter nella corsa.

L’ostacolo ingaggio (7 milioni netti) potrebbe essere aggirato chiedendo un piccolo taglio al calciatore, garantendogli però la possibilità di essere nuovamente protagonista in un top club.