Jorginho addio, la Juve spende 15 milioni e ‘beffa’ Mourinho

Il calciomercato della Juventus prende forma in vista dell’estate: sorpasso e beffa per Mourinho, colpo low cost verso Torino

Tre giornate e la Serie A presenterà i suoi verdetti, con la classifica che sia nella parte alta che in quella bassa può ancora riservare delle sorprese. Le big del nostro calcio, però, sono già concentrate su quelle che saranno le operazioni da portare a termine nella prossima sessione di calciomercato. In particolar modo, la Roma ha intenzione di accontentare Josè Mourinho per una stagione 2022/23 che dovrà per forza avere il sapore del riscatto.

In tal senso, sono diversi i profili tallonati dallo ‘Special One’ in vista della prossima annata calcistica, un po’ in ogni reparto. Sulla strada del tecnico portoghese, però, potrebbe mostrarsi anche la Juventus per uno dei nomi che da tempo appassiona l’allenatore giallorosso pronto a rinforzare pesantemente il centrocampo dei capitolini. A patto che sfumi la pista Jorginho, in scadenza tra un anno con il Chelsea.

Duello in Premier: la Juve anticipa Mourinho

Se la Juventus dovesse effettivamente fallire l’assalto all’ex gioiello del Napoli, il direttore sportivo Federico Cherubini potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Roma. Sfida a Mourinho per il colpo low cost: la beffa può far imbufalire lo ‘Special One’. Lo sguardo della Roma torna a spostarsi in Premier League ed in particolar modo in casa Arsenal. Non è un mistero che Granit Xhaka, già vicino ai giallorossi l’anno scorso, resti tra i grandi obiettivi di Mourinho per rinforzare la mediana. In scadenza nel 2024 con i ‘Gunners’ e reduce da 25 presenze complessive con 1 rete e 2 assist vincenti, lo svizzero interessa molto anche alla Juventus.

La ‘Vecchia Signora’ è pronta ad avanzare un’offerta da 15 milioni, garantendo anche la possibilità al centrocampista di giocare la prossima Champions League. Ecco quindi che, un po’ a sorpresa, la Roma rischia di trovarsi a mani vuote: Xhaka può essere il prossimo colpo a sorpresa per la squadra di Massimiliano Allegri.

Situazione dunque in divenire, con Roma e Juventus pronte a darsi battaglia: Xhaka al centro dell’interesse delle due big di Serie A.