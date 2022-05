Bomber dalla Serie A per Mourinho: scambio con Veretout

La Roma ha trovato un grande bomber in Abraham, ma cerca il suo vice in Serie A: scambio con Veretout per l’attaccante

Bologna prossimo avversario della Roma, con i giallorossi che però iniziano a pensare anche al ritorno della semifinale di Conference League contro il Leicester che si giocherà giovedì sera allo Stadio Olimpico. I ricordi di Bologna invece fanno ancora male all’Inter, che al Dall’Ara ha perso 2-1 mancando il sorpasso al Milan.

Proprio nei nerazzurri José Mourinho, grande ex, potrebbe aver puntato il mirino per trovare il vice Abraham per la prossima stagione. Per arrivare al bomber la Roma potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Jordan Veretout, ma l’Inter sembrerebbe non fare sconti.

Calciomercato Roma, Pinamonti idea per il vice Abraham: lo scambio con Veretout non basta

Buona stagione quella disputata da Andrea Pinamonti con la maglia dell’Empoli, con la quale ha messo a segno 12 gol in 33 presenze. Prestito con i toscani che terminerà a fine stagione e il bomber classe 1999 tornerà alla base, ovvero all’Inter.

A mettere gli occhi su di lui nella prossima sessione estiva di calciomercato però potrebbe essere la Roma. I giallorossi infatti starebbero cercando un vice Abraham per la prossima stagione e quello di Pinamonti potrebbe essere il profilo giusto. La valutazione del bomber attualmente sarebbe di circa 15-20 milioni di euro, ma la Roma potrebbe mettere sul piatto lo scambio con Jordan Veretout, centrocampista accostato spesso ai nerazzurri. L’Inter però sembrerebbe non gradire lo scambio, ma per lasciar andare Pinamonti vorrebbe solo cash e dunque la soluzione non sarebbe quella giusta.