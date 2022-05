La Roma delude all’Olimpico, Mourinho non è contento

La Roma non riesce più a vincere: ancora un pari per la compagine giallorossa dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter

La Roma si concentrerà così sul ritorno della semifinale della Conference League dopo l’1-1 dell’andata contro il Leicester. In Serie A ancora un risultato deludente per la compagine guidata da Mourinho con il pari a reti bianche per Zaniolo e compagni: nel finale gli emiliani hanno sfiorato anche la vittoria beffa. Una sfida davvero tosta per la squadra di Mourinho che non sono riusciti a trovare la via del gol durante i 90 minuti di gioco. Ora testa alla competizione europea per regalare una gioia fondamentale ai propri tifosi accorsi in migliaia questa sera allo Stadio Olimpico per sostenere i propri beniamini.

Con questo risultato Napoli e Juventus si qualificano aritmeticamente alla prossima Champions League con la Roma che lotterà fino alla fine per un posto in Europa League. Nei prossimi giorni ci sarà tanta attesa per la semifinale di Conference League.

Roma-Bologna, il tabellino del match

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Maitland-Niles (58′ Karsdorp), Veretout (75′ Shomurodov), Cristante, El Shaarawy (58′ Zalewski); Carles Perez (58′ Pellegrini), Felix (58′ Abraham); Zaniolo. Allenatore: Mourinho.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (81′ Theate); Kasius (62′ De Silvestri), Dominguez (68′ Svanberg), Schouten, Soriano (81′ Aebischer), Hickey; Orsolini (62′ Barrow), Arnautović. Allenatore: De Leo.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Medel