Perisic e Lautaro trascinano l’Inter a Udine: Inzaghi non molla lo Scudetto

Vittoria di misura per l’Inter contro l’Udinese alla Dacia Arena: i nerazzurri si prendono tre punti sofferti grazie a Perisic e Lautaro

L’Inter soffre, ma torna subito a vincere. La gara contro l’Udinese, tra le mura della Dacia Arena, si è conclusa sul punteggio di 1-2 a favore della ‘Beneamata’. La truppa di Simone Inzaghi rialza immediatamente la testa dopo la caduta rovinosa di Bologna e risponde al Milan, che oggi ha conquistato tre punti a San Siro ai danni della Fiorentina targata Italiano.

Passano dodici minuti dal fischio d’inizio e a sbloccare la contesa ci ha pensa ancora Ivan Perisic, autore di un eurogol soltanto mercoledì scorso al Dall’Ara. Incornata dell’esterno croato su un corner battuto da Dimarco e nerazzurri in vantaggio. Il raddoppio arriva al 39esimo con Lautaro Martinez e ha generato non poche polemiche. L’arbitro Chiffi concede, a seguito di una review al Var, un calcio di rigore alla squadra ospite per via di un fallo di Pablo Mari in scivolata su Edin Dzeko. L’attaccante argentino calcia il penalty sbagliando al primo tentativo e segnando poi sulla ribattuta, dopo che la sfera aveva colpito prima il palo e successivamente la mano di Silvestri.

Serie A, Udinese-Inter 1-2: tabellino e classifica

La rete viene comunque convalidata dal direttore di gara e questa decisione fa infuriare i bianconeri. A nulla è servita, poi, la marcatura a firma Pussetto intorno alla metà della ripresa. Missione compiuta per l’Inter, che fa intendere anche sul campo di non voler mollare l’obiettivo Scudetto e di essere intenzionata a lottare fino all’ultimo con i cugini.

Udinese-Inter 1-2: 12′ Perisic (I), 39′ Lautaro (I), 72′ Pussetto (U)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma* 58, Fiorentina 56, Atalanta* 54, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna* 42, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Cagliari 28, Salernitana** 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno

**Due partite in meno