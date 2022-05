Contatti Milenkovic-Atletico: Juve ko

Simeone vuol rinnovare il reparto difensivo per la prossima stagione ed anticipa la Juventus sull’obiettivo di mercato

Non che sia stata del tutto negativa, ma la stagione dell’Atletico Madrid si è rivelata essere meno soddisfacente di quanto avesse fatto in precedenza. Vuoi per meriti delle avversarie – prima fra tutti l’altra società madrilena allenata da un incrollabile Ancelotti – vuoi per demeriti propri.

Tirate le somme, il ‘Cholo’ Simeone è stato il primo ad essersi assunto la responsabilità di quel che non ha funzionato, avendo sprecato in più di una circostanza delle buone occasioni. L’attenzione, però, è ricaduta soprattutto su quel che la difesa ha concesso: 41 reti al passivo come non accadeva da dieci anni. Un peccato, considerato che l’Atletico era rinomato anche al di fuori dei confini spagnoli per essere tra le formazioni più solide ed impenetrabili in assoluto. La tattica del baricentro basso, dunque, ha funzionato laddove poteva, ma per incidere servono le giuste risorse.

Ed ecco che a poche settimane dall’apertura della finestra estiva di calciomercato, il club a strisce biancorosse è deciso più che mai a fornire dei solidi rinforzi alla causa. Tra i tanti nomi in lista spiccano quelli di David Garcia dell’Osasuna e Pablo Maffeo del Maiorca, ma la scena se la prende tutta il ‘nostrano’ Nikola Milenkovic in forze alla Fiorentina. L’obiettivo in questione, come noto, è condiviso dalla Juventus che potrebbe essere beffata molto presto.

Calciomercato, Milenkovic sfuma dalle mani della Juve

Il difensore serbo, come riporta ‘fichajes.net’, è da tempo un pallino dell’Atletico e la dirigenza ha già instaurato un contatto diretto con la Fiorentina. La ‘Viola’, tuttavia, appare indisposta. Quantomeno non permetterà a nessun club di strapparlo in concomitanza con la scadenza di contratto, a parametro zero, il prossimo anno. Questo dettaglio non sfugge neppure alla Juventus che aveva fantasticato molto su di lui ma le cui possibilità sono in leggero svantaggio sulla rivale.

Andrea Scisci