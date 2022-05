Lautaro nel mirino delle big: può lasciare, scambio più soldi

Lautaro Martinez continua a segnare gol importanti in ottica Scudetto: l’Inter non molla, ma il futuro dell’attaccante argentino è sempre in bilico

Il Manchester United continua a monitorare le prestazioni di Lautaro Martinez: ancora un gol importante in ottica Scudetto con il duello a distanza con il Milan.

Come svelato dal portale “tribalfootball” il Manchester United ha formulato già un’offerta per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ma i nerazzurri avrebbero subito rispedito al mittente i 45 milioni più il cartellino di Anthony Martial, ora in prestito al Siviglia.

Il nuovo manager dei Red Devils, Ten Hag, potrebbe pensare proprio al centravanti argentino per rivoluzionare il reparto offensivo del Manchester United. Lautaro Martinez è stato vicinissimo all’addio già in passato con tanti club d’Europa, pronti a fare follie per lui.

Calciomercato, il Manchester United non molla Lautaro

Il Manchester United potrebbe pensare così ad inserire Marcus Rashford, attaccante inglese dato già in partenza in estate. In questa stagione ha messo a segno soltanto 5 gol complessivamente e così il suo futuro potrebbe essere altrove. L’ultima decisione spetterà così al neo-allenatore, che dovrà valutarli sul campo nei primi giorno dopo il suo arrivo. Dopo il primo no dell’Inter, lo United continuerà a formulare offerte interessanti per provare a mettere a segno il colpo Lautaro Martinez. La società nerazzurra non avrebbe intenzione di lasciar andare via il “Toro”, che si trova molto bene a Milano come ha svelato anche l’ex attaccante Diego Milito che lo conosce molto bene dai tempi del Racing.