Asse Inter-Manchester United: spunta l’ipotesi scambio

In estate potrebbe crearsi un clamoroso asse tra Inter e Manchester United. Sul piatto ci sarebbe uno scambio tra un difensore e un attaccante

Il nuovo Manchester United di Ten Hag avrà bisogno di rifondarsi. Sono molti i nomi in partenza dai Red Devils, che stanno cercando di addentrarsi già da ora nelle trattative. Una di queste suggestioni potrebbe riguardare anche Marotta e l’Inter.

Tra gli esuberi finiti nella ‘lista nera’ del futuro allenatore dello United c’è Martial. Il calciatore sembra totalmente fuori progetto in Inghilterra, tant’è che a gennaio è partito in prestito secco in direzione Siviglia, ma al termine della stagione farà ritorno alla base.

Il Manchester United, però, sarà una tappa di passaggio, poichè l’attaccante francese è destinato nuovamente a fare le valigie. L’Inter potrebbe pensarci soprattutto per l’imminente addio di Alexis Sanchez e anche eventualmente come mossa per far rifiatare Edin Dzeko in alcune occasioni.

Inter, idea Martial: ecco la controparte nello scambio

Il Manchester United, come detto, apre completamente alla cessione di Martial, ma è interessata a Milan Skriniar. Il difensore slovacco potrebbe essere la base su cui ricostruire, date anche le pessime prestazioni di Maguire. Marotta, però, non sembra molto propenso.

Skriniar è centralissimo nei piani nerazzurri e l’Inter ne fa una valutazione attorno ai 50/60 milioni di euro. Anche per questo motivo, l’ipotesi di uno scambio con Martial sembra difficile prenda quota: Marotta al massimo gradirebbe un’offerta cash.

In generale, comunque, la volontà è quella di tenere Skriniar, dato anche il possibile addio di de Vrij. Vedremo se il Manchester United deciderà di acconsentire alle esose richieste dell’Inter o se preferirà virare verso altri obiettivi per il reparto arretrato.