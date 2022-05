Il Milan ha trovato il jolly per l’attacco: colpaccio da 35 milioni

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere nel mirino il profilo di Jarrod Bowen, attaccante tuttofare del West Ham: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è sempre più vicino alla vittoria del 19esimo scudetto della sua storia. Ai rossoneri mancano infatti 7 punti per alzare un trofeo che, appena qualche mese fa, sembrava solamente utopia con l’Inter in fuga ed i rossoneri che annaspavano contro le piccole del nostro campionato.

Ieri, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è stato decisivo un madornale errore di Pietro Terracciano che ha spianato la strada alla rete di Rafael Leao, decisiva nella stessa giornata in cui l’Inter di Simone Inzaghi si è imposta ad Udine contro l’Udinese grazie alle reti di Ivan Perisic e Lautaro Martinez. I rossoneri però, nonostante le vittorie, continuano a mostrare molti problemi soprattutto dal punto di vista dello sviluppo offensivo. Non arrivano i gol e sulla fascia destra ci sono dei problemi con Messias che non sta convincendo al 100%.

In quest’ottica, nella prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere gli occhi su una stella emergente della Premier League. Stiamo parlando di Jarrod Bowen, trascinatore in questa stagione del West Ham nel campionato inglese con 10 gol e 10 assist forniti ai suoi compagni di squadra in 33 gettoni.

Calciomercato Milan, ecco il nuovo obiettivo Bowen

Il Milan sta cercando un profilo come Bowen che possa fare da jolly in gran parte dei ruoli offensivi dei rossoneri. Il classe 1996, in scadenza di contratto nel 2025, ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 35 milioni di euro, una cifra decisamente alta, ma che potrebbe essere raggiunta magari in base agli obiettivi raggiunti dal Milan o all’ingresso nella società di InvestCorp, che potrebbe davvero rivoluzionare le prossime campagne acquisti del club meneghino.