Esonero deciso: c’è anche il comunicato UFFICIALE

Salta un’altra panchina di Serie A. A confermarlo è lo stesso club tramite un comunicato ufficiale apparso sul loro sito

Altro ribaltone in Serie A. Non solo Zanetti con il Venezia: questa volta è il Cagliari a prendere la drastica decisione: Walter Mazzarri non è più l’allenatore del club sardo. A sole tre giornate dalla fine il presidente Giulini decide di svoltare per agguntare la salvezza.

Al momento i rossoblù si trovano fuori dalla zona retrocessione, staccati dalla Salernitana di Nicola da tre punti, in attesa che i granata recuperino tra qualche giorno la loro partita con il Venezia. Una decisione che ha sorpreso non poco l’ambiente, specie con così poche giornate da disputare.

Manca ancora l’ufficialità, ma a prendere il posto di Mazzarri dovrebbe essere il tecnico della Primavera Alessandro Agostini. Ad oggi, nel campionato Primavera 1, il Cagliari si trova al quarto posto, con l’obiettivo playoff ancora alla portata. Vedremo se Agostini riuscirà a portare la svolta necessaria all’ambiente.