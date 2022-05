Cambia tutto per Dybala: svelata una destinazione a sorpresa

Il futuro di Paulo Dybala è ancora un’incognita, ma oltre alle squadre già note sull’argentino viene svelata una destinazione a sorpresa

Tre partite al termine del campionato, quattro al termine della stagione per la Juventus e solo una da giocare allo Stadium, l’ultima per Paulo Dybala. L’attaccante argentino infatti non ha rinnovato il contratto con i bianconeri e a giugno dirà ufficialmente addio alla maglia juventina.

Un addio a parametro zero che ovviamente ha fatto male ai tifosi juventini e che ancora una volta lascerà vacante la maglia numero 10 della Juventus. Nel frattempo il futuro continua a essere un’incognita per la ‘Joya’. Sulle sue tracce ci sono due big italiane come Inter e Roma, ma anche diversi club europei che sperano di riuscire a mettere a segno il colpaccio a titolo gratuito. Ma a mescolare le carte in tavola per il futuro è la fidanzata del calciatore, che svela una destinazione a sorpresa.

Futuro Dybala, la fidanzata Oriana svela: “Mio padre vuole portarlo al River Plate”

La Juventus a giugno perderà Paulo Dybala a parametro zero, ma il futuro dell’argentino continua a essere un’incognita. Tra le varie pretendenti per il numero dieci bianconero a sorprendere tutti è la fidanzata del calciatore, Oriana Sabatini, che ai microfoni di ‘Urbana Play’ svela: “Mio padre vuole portarlo al River Plate, ne parliamo ogni settimana. Non so cosa risponde Paulo perché sorride sempre”.

Farebbe strano vedere Dybala con la maglia del River, visto che in passato Dybala svelò che da piccolo guardava il Boca Juniors con il padre. Infine però Oriana rivela: “Penso che resterà in Europa”, riaccendendo anche le speranze di Inter e Roma.