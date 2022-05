L’Inter sorprende tutti e va sul portiere: duello con la Juventus

L’Inter potrebbe mettere nel mirino Geronimo Rulli, estremo difensore del Villarreal, che potrebbe finire nei radar anche della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara alle ultime quattro partite della stagione, decisive per quelli che saranno i risultati sportivi della Beneamata nei prossimi 360 minuti.

I nerazzurri, nella speranza che il Milan faccia uno o due passi falsi, devono vincere tutte le partite restanti per restare in scia scudetto e nel frattempo avranno, mercoledì prossimo, una finale di Coppa Italia da vincere contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Insomma, sono rimasti poco meno di 20 giorni che saranno fondamentali e l’Inter dovrà farli al meglio contando, fra i pali, su Samir Handanovic, capitano nerazzurro che, nella cruciale trasferta di Bologna, era assente lasciando il posto a Radu, protagonista di un clamoroso infortunio che finora sta costando lo scudetto alla squadra di Simone Inzaghi.

Vanno però fatte delle riflessioni anche su Samir Handanovic. L’esperto portiere dell’Inter non ha particolarmente convinto in questa stagione e, nonostante il rinnovo sembri quasi cosa fatta, potrebbe ritagliarsi nella prossima stagione un ruolo da chioccia e comprimario piuttosto che da protagonista assoluto come nelle ultime annate nerazzurre. E’ per questo che è arrivato Andre Onana, portiere in scadenza con l’Ajax. Le ultime prestazioni del giovane estremo difensore non sembrano però aver convinto la dirigenza che vorrebbe subito infilarlo in una nuova trattativa.

Calciomercato Inter, addio immediato di Onana: che cosa succede

L’Inter potrebbe rinunciare subito ad Andre Onana, portiere che arriverà in nerazzurro a parametro zero. I nerazzurri metterebbero sul piatto il cartellino del gigante quasi ex Ajax per arrivare a Geronimo Rulli, numero 1 del Villarreal semifinalista di Champions League. Il giocatore argentino ha il contratto in scadenza nel 2024 e possiede anche la cittadinanza italiana. Proprio per questi motivi, occhio anche alla Juventus di Massimiliano Allegri, che potrebbe cambiare in porta.