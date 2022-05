L’ala destra per Pioli arriva dalla Spagna: colpo da 25 milioni

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe mettere nel mirino il profilo di Samuel Chukwueze, esterno offensivo destro del Villarreal di Unai Emery: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è sempre più vicino alla vittoria dello scudetto. I rossoneri, che domenica pomeriggio hanno vinto in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano grazie alla rete messa a segno da Rafael Leao, sono a soli 7 punti dal trionfo in Serie A che tornerebbe in bacheca dopo ben 11 anni dall’ultima volta, quando il duello era ancora con l’Inter e c’era, come in questo caso, Zlatan Ibrahimovic, anche se in una veste decisamente diversa sia dal punto di vista del minutaggio che dei gol messi a segno.

Al Milan mancano quindi tre partite per sognare in grande con i nerazzurri di Simone Inzaghi che rincorrono in attesa e nella speranza di un passo falso. Nel frattempo però, i rossoneri sono anche al lavoro in sede di calciomercato in vista della prossima stagione, dove ci sarà sicuramente da migliorare il ruolino di marcia in Champions League.

Una lacuna presente nel roster a disposizione di Stefano Pioli la troviamo sicuramente sulla fascia destra, in particolare in proiezione offensiva. Junior Messias, arrivato in prestito dal Crotone, non ha fatto male, ma non ha neanche inciso particolarmente ed il Milan, in quest’ottica, potrebbe pensare ad un grande colpo per fare il vero e proprio salto di qualità.

Calciomercato Milan, scelta l’ala destra per Pioli

Il nome giusto potrebbe essere quello di Samuel Chukwueze, ala destra del Villarreal semifinalista di Champions di Unai Emery. Il giocatore nigeriano è un classe 1999 ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 25 milioni di euro. Una cifra non insormontabile per le casse del club rossonero considerando anche la possibilità di ingresso in società di InvestCorp, fondo d’investimento che andrebbe potenzialmente a rivoluzionare le ambizioni europee del Diavolo.