Torino, UFFICIALE: Juric perde il proprio bomber fino a fine stagione

Solamente tre partite al termine della stagione e il Torino perde il proprio bomber: brutta tegola ufficiale per Juric

La stagione è ormai agli sgoccioli, mancano solamente tre partite al termine della stagione, e il Torino può chiedere poco in più a questo campionato. I ‘granata’ infatti hanno disputato una grande annata, ribaltando totalmente il piazzamento finale dello scorso anno, quando chiusero con soli quattro in più rispetto al Benevento retrocesso.

Con Juric in panchina il Torino adesso si trova al decimo posto in classifica, a meno nove dalla zona europea, ormai irraggiungibile. Per le ultime tre partite di campionato però arriva una brutta tegola per Ivan Juric. Infatti Antonio Sanabria, bomber che in questa stagione ha segnato 6 gol, in allenamento si è infortunato e gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione muscolare che lo costringerà a saltare le partite con Napoli e Verona. Anche per l’ultima contro la Roma l’attaccante difficilmente potrà recuperare. Fortunatamente però Juric ha recuperato un ottimo Belotti, autore di una tripletta nell’ultima giornata contro l’Empoli.