La Juventus punta tutto su De Jong: il piano per convincere il Barça

La Juventus punta il top player del Barcellona e studia il piano per convincere i blaugrana

La Juventus si prepara ad una sessione di calciomercato piuttosto impegnativa che vedrà l’addio di Paulo Dybala in primis. Diversi calciatori bianconeri, però, non hanno convinto a pieno la società e potrebbero andar via.

Anche Rabiot e Arthur sono incerti della loro permanenza a Torino e la Juventus vuole tentare un grande colpo a centrocampo. Non tramonta l’ipotesi del ritorno di Paul Pogba ma il nome caldo nelle ultime settimane è quello di Frenkie De Jong. Il classe ’97 olandese è un perno del Barcellona anche se non ha vissuto certamente la sua migliore stagione. Il club catalano chiede 70 milioni per lasciarlo partire, visto il contratto fino al 2026. Il rapporto con il connazionale De Ligt, potrebbe convincerlo a sposare la causa bianconero ma la trattativa non è semplice.

De Jong per 70 milioni: in ballo Morata e non solo

La Juventus vorrebbe trovare una via alternativa ai 70 milioni per portare De Jong a Torino. Il piano dei bianconeri potrebbe essere quello di inserire alcuni calciatori importanti per convincere il Barcellona. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, Adrien Rabiot è una possibile pedina di scambio ma anche Alvaro Morata piace molto a Xavi e potrebbe rappresentare una carta importante da giocare.

Il Barça a gennaio ha inseguito Morata, arrivando quasi ad una chiusura della trattativa, virando poi su Aubameyang. Tra i possibili sacrificabili della Juventus c’è anche Alex Sandro che sembra aver perso il suo smalto e potrebbe rientrare in una proposta di scambio.