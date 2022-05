Pogba ha deciso dove andrà: via libera per Inter e Juve

Paul Pogba ha espresso la sua preferenza: via libera per il centrocampista ex Roma

L’estate calcistica vedrà molti top player a scadenza di contratto che saranno i principali protagonisti del calciomercato e uno di questi è ovviamente Paul Pogba.

Il centrocampista francese ormai da tempo ha fatto capire di voler lasciare il Manchester United, tanto da non aver rinnovato il suo contratto. L’esperienza ai Red Devils non ha portato certamente i risultati sperati, né da punto di vista personale che di squadra, con appena una Europa League e una Coppa di lega vinte in 6 stagioni. La Juventus continua a non smettere di credere nel ritorno di Pogba ma, come sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’, il francese avrebbe espresso al suo entourage la volontà di andare al Paris Saint-Germain.

Pogba sceglie il PSG: via libera per Paredes

La scelta di Pogba potrebbe creare nuovi inaspettati intrecci di mercato a centrocampo. In particolare entrerebbe in ballo Leandro Paredes che potrebbe passare il testimone al francese e scegliere di tornare in Serie A.

L’argentino ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e ad un anno dalla scadenza del suo contratto il PSG è pronto a sacrificarlo. La Juventus non ha molte chance di riportare Pogba a Torino e potrebbe virare proprio su Paredes ma deve fare i conti con l’Inter che non ha mai nascosto l’interesse per l’ex Roma.