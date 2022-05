Mourinho punta il mirino nello United: rinforzo sulla fascia

La Roma cerca rinforzi sulla fascia per la prossima stagione e punta il mirino tra le fila del Manchester United: Mourinho studia il colpo

Grande attesa nella capitale per la partita di domani sera, quando la Roma affronterà il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League. Nell’andata in Inghilterra il match è terminato 1-1, ma i giallorossi domani sera potranno contare su uno Stadio Olimpico con 70 mila spettatori.

Nel frattempo, con il finale di stagione che si avvicina, Mourinho insieme alla società studia come rinforzare la propria rosa nel calciomercato estivo. Il mirino dei giallorossi sembrerebbe essersi fermato in Premier League, precisamente tra le fila del Manchester United. Mourinho punta un esterno per colmare la lacuna sulla fascia destra.

Calciomercato Roma, mirino puntato nel Manchester United: interessa Wan-Bissaka

Il calciomercato estivo per la Roma servirà ad alzare l’asticella per la prossima stagione e colmare le lacune nella rosa a disposizione di Mourinho. In particolare ai giallorossi servirebbe un’alternativa a Karsdorp sulla fascia destra difensiva, visto che anche Maitland-Niles non ha convinto e a fine stagione tornerà all’Arsenal.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, la Roma avrebbe puntato il mirino in casa Manchester United, precisamente su Aaron Wan-Bissaka. Il terzino inglese classe ’97 nella seconda parte di stagione è scivolato dietro a Dalot nelle gerarchie di Rangnick, così a fine stagione potrebbe anche pensare all’addio. Fondamentale sarà la decisione del nuovo tecnico Ten Hag, che deciderà se puntare ancora su di lui oppure no. La Roma dunque potrebbe mettere a segno un colpo importante sulla fascia destra, guardando sempre con attenzione a ciò che succede in Premier League, campionato che Mourinho conosce molto bene.