Roma-Leicester, Mourinho: “Non voglio 70 mila spettatori”

La Roma si gioca l’accesso alla finale di Conference League contro il Leicester e José Mourinho in conferenza stampa fa un appello ai tifosi

Si deciderà tutto domani per la Roma, finale o niente. Novanta minuti contro il Leicester davanti a 70 mila spettatori, per cercare una vittoria che significherebbe volare a Tirana per la finale di Conference League. Entrambe le squadre saranno costrette a vincere dopo l’1-1 maturato in Inghilterra.

Oggi in conferenza stampa José Mourinho si è presentato con al suo fianco Bryan Cristante. Il tecnico ha parlato del sostegno dei tifosi e gli ha rivolto un appello: “Non c’è dubbio sull’empatia che si è creata tra noi e i tifosi. Siamo insieme da dieci mesi di competizioni, vissuti con momenti più o meno belli, ma siamo stati sempre insieme. Ai tifosi dico che giochiamo per noi e per loro, mi piacerebbe che domani giochino con noi. Si può stare allo stadio come spettatori o per giocare la partita. Se abbiamo 70 mila spettatori il significato è niente, se abbiamo 70 mila che vogliono giocare la storia è diversa”.

Roma-Leicester, Mourinho sull’assenza di Mkhitaryan: “Non c’è un altro come lui”

Domani sera José Mourinho dovrà fare a meno di Mkhitaryan, uscito anzitempo proprio nella gara d’andata e che starà fuori per almeno 20 giorni. Il tecnico portoghese parla della sua assenza così: “Non ne abbiamo un altro. Alcune squadre top hanno due giocatori simili per ogni posizione, noi non ne abbiamo un altro come Mkhitaryan. Non possiamo fare lo stesso con altri, ma possiamo farlo in modo diverso”.

Infine chiude affermando: “La presidenza ha imparato a conoscermi un po’ in questi mesi e sanno che prima delle gare penso solo ai giocatori e alla gara. Non mi piace condividere con chi non è di competenza tecnica questi momenti. Se potessi, non farei nemmeno la conferenza stampa. So solo che sono persone innamorate di calcio, come i tifosi e per tale motivo percepisco da parte loro grande rispetto per la nostra concentrazione. Sono molto contenti di essere in semifinale e con uno stadio gremito. Andremo lì tutti insieme e se le nostre persone vogliono giocare, possono fare la differenza”.