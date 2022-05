Contropartite Inter, Marotta strappa il gioiello a Roma e Milan

Contropartite da parte dell’Inter per tentare l’anticipo su Milan e Roma: occhi sul nuovo gioiello francese. Tutti i dettagli e le ultimissime di mercato

Prosegue il casting in attacco dell’Inter in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro è alla ricerca di un nuovo centravanti, un profilo giovane e di prospettiva, da affiancare a Lautaro Martinez o eventualmente, in caso di sacrificio dell’argentino, anche a Paulo Dybala.

Un nome sempre caldo è quello di Gianluca Scamacca, ma il Sassuolo non fa sconti. La richiesta della società neroverde per il classe 1999 è di almeno 35-40 milioni di euro, una cifra che l’Inter potrebbe sostenere solo facendo cassa tra cessioni o ingaggi risparmiati. Viste le difficoltà per Scamacca, Marotta e Ausilio valutano così diversi profili e l’ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello del giovane Hugo Ekitike. Ecco la possibile mossa della dirigenza dell’Inter per il prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, le possibili contropartite per Ekitike

Sulle tracce dell’attaccante classe 2002 del Reims sono già segnalate Inter e Roma. Il centravanti francese, nel giro della Nazionale Under 21, è arrivato in doppia cifra e ha già una valutazione di 20 milioni di euro destinata a salire. Anche per anticipare la concorrenza di Milan e Roma, la società nerazzurra potrebbe così tentare le carte Agoume e Satriano. I due giocatori di proprietà dell’Inter stanno facendo esperienza proprio in Ligue 1 e potrebbero essere sfruttati come contropartite tecniche. Occhi puntati, dunque, anche su Ekitike.