Altro che capitan futuro, con 120 milioni l’addio all’Inter è certo

Si preannuncia una nuova estate di sacrifici per l’Inter: altro che capitano futuro con 120 milioni di euro l’addio è certo

Tre giornate dalla fine del campionato, due punti da recuperare al Milan e una finale di coppa Italia da disputare.

Il rush finale della stagione dell’Inter è sicuramente entusiasmante: i nerazzurri possono ancora portare a casa due trofei, da aggiungere in bacheca alla Supercoppa conquistata a gennaio, rendendo la prima stagione a Milano di Inzaghi trionfante.

Con quattro appuntamenti così importanti alle porte, difficile per il club pensare ad altro ma Marotta e Ausilio non stanno certo fermi e pianificano le prossime mosse in entrata e in uscita. Facile ipotizzare che anche quest’estate, come accaduto nella scorsa, potrebbe arrivare un addio eccellente. All’Inter, come del resto ormai in quasi tutti i club, non esistono incedibili e tutti possono andare via davanti a proposte convincenti.

Tutti compresi Milan Skriniar e Nicolò Barella, due calciatori che potrebbero ereditare la fascia di capitano da Handanovic. Entrambi considerati centrali per il progetto di Inzaghi, entrambi però non incedibili. Anzi, dovesse non andare in porto l’addio di Lautaro Martinez, è facile ipotizzare che proprio uno dei due possa rappresentare la cessione eccellente necessaria a fare cassa.

Calciomercato Inter, Skriniar e Barella via con offerta monstre

La posizione dell’Inter da questo punto di vista è chiara e riguarda un po’ tutti i giocatori: con un’offerta irrinunciabile, tutti possono essere ceduti. Così Barella e Skriniar, due calciatori di grande peso all’interno dello spogliatoio nerazzurro tanto che qualcuno li indica come possibili futuri capitani.

Non lo diventeranno se a Marotta dovesse arrivare la classica proposta irrinunciabile. Si parla di cifre molto importanti: l’Inter si siederebbe a parlare per Barella soltanto davanti ad una proposta di almeno settanta milioni di euro, mentre per Skriniar ne servirebbero almeno 50 visto il contratto in scadenza nel 2023. Entrambi i calciatori hanno molto mercato: per Barella si è parlato di Real Madrid, Psg ma anche Premier League, mentre Skriniar è uno pallino di Allegri ma piace anche in Inghilterra. Per gli interessati il prezzo è già fatto.