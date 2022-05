Il Milan mette Juve e Roma spalle al muro: 50 milioni o scambio

Il calciomercato del Milan può registrare una clamorosa operazione durante l’estate: lo scambio all’orizzonte

Tre giornate alla fine della Serie A ed il Milan di Stefano Pioli resta in piena corsa con l’Inter per conquistare lo scudetto 2021/22. Ai rossoneri basterebbero 7 punti nelle ultime tre partite di campionato per gioire e dedicarsi, sin da subito, alla campagna acquisti. La sessione di calciomercato estivo regalerà non poche sorprese alle big del nostro calcio: dal Milan alla Juventus, passando per la Roma, molto potrebbe cambiare. In tal senso, proprio sull’asse Milano-Roma le novità non mancano per uno dei profili che è destinato a scatenare grande interesse al termine dell’attuale stagione.

Si tratta di Nicolò Zaniolo, accostato a più riprese alla Juventus così come al Milan e che, per la giusta proposta, potrebbe anche dire addio alla squadra allenata da Josè Mourinho. La Roma, infatti, non chiude la porta in faccia alle pretendenti per il cartellino del tuttocampista classe 1999. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la strategia della società capitolina è chiara.

Milan-Zaniolo: spunta l’idea scambio

La Roma, dunque, cederebbe Nicolò Zaniolo per non meno di 50 milioni di euro. Una cifra importante che, tuttavia, potrebbe essere ‘aggirata’ con il cambio della formula che porterebbe l’ex Inter nuovamente a Milano ma in rossonero. La Juventus è avvisata ed il club di via Aldo Rossi, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Ismael Bennacer.

L’ex Empoli ha una clausola rescissoria che pareggia il valore di Zaniolo, reduce da 38 presenze complessive con 7 reti e 8 assist vincenti tra campionato e coppe.

Zaniolo, quindi, è tutt’altro che incedibile: per la giusta offerta, la Roma è pronta a salutare il 22enne ed il Milan ci sta pensando seriamente.