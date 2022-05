Roma-Leicester 1-0, Mourinho conquista la finale: spettacolo all’Olimpico

Gioia ed emozioni all’Olimpico conquistando la finale di Conference League: vittoria di misura in casa per i giallorossi, il tabellino

Una finale conquistata, l’ennesima per Josè Mourinho. Vittoria di misura per la Roma che si giocherà dopo tanti anni un trofeo europeo. La Roma se la vedrà contro il Feyenoord per la finale di Conference League che si giocherà mercoledì 25 maggio all’Arena Kombëtare.

Roma-Leicester 1-0, il tabellino del match

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski (84’ Viña); Pellegrini, Zaniolo (78’ Veretout); Abraham. All.: Mourinho.

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira (70’ st Castagne), Fofana, Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall (77’ Perez); Lookman (46’ Amartey), Vardy, Barnes (46’ Iheanacho). All.: Rodgers.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Ser)

Reti: 11’ Abraham