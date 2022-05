Conte prova il sorpasso a Inter e Juventus: super colpo

Inter e Juventus continuano ad essere molto attivi in vista della prossima stagione: l’ex Conte prova la beffa con il super colpo

Novità importanti in vista del prossimo anno per Inter e Juventus. Da una parte i nerazzurri cercheranno di conquistare nuovamente lo Scudetto, dall’altra i bianconeri, dopo la qualificazione alla Champions, sono al lavoro già in ottica futura.

Allo stesso modo anche l’ex allenatore di Inter e Juventus, Antonio Conte, sarebbe sempre al lavoro per incrementare il tasso tecnico per quanto riguarda la rosa del Tottenham. Come svelato dal portale “Le10Sport”, il centrocampista argentino del PSG, Leandro Paredes, sarebbe finito nel miinro degli Spurs. L’allenatore italiano avrebbe espresso il suo gradimento per rinforzare la zona centrale di campo con il possibile arrivo del sudamericano che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.

I due top club d’Italia l’hanno monitorato a lungo per riportarlo così in Italia dopo le varie esperienze con la maglia dell’Empoli e della Roma prima del suo salto di qualità volando al Paris Saint-Germain. Il suo futuro resta in bilico con la possibile cessione in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Paredes nel mirino delle big d’Europa

Il centrocampista argentino potrebbe così lasciare la squadra francese, dopo l’ennesimo fallimento in campo europeo con l’eliminazione anticipata in Champions League. Paredes è diventato negli anni un giocatore di sicuro affidamento: anche l’Inter aveva pensato a lui per il ruolo di vice Brozovic. Le prossime settimane saranno così decisive per capire il suo futuro: Conte farà di tutto per superare Inter e Juventus.