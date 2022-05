L’Inter sacrifica il bomber: affare in Serie A

L’Inter potrebbe sacrificare uno dei suoi attaccanti: affare in Serie A con una big

L’Inter è entrata nell’ultima cruciale fase della stagione dove è ancora in corsa per due trofei. In campionato deve rincorrere il Milan a tre giornate dalla fine, in Coppa Italia si giocherà il secondo titolo dell’anno nuovamente contro la Juventus, dopo la Supercoppa.

Intanto, però, la società sta studiando le prossime mosse di mercato in vista di un mercato estivo che potrebbe portare a un nuovo cambiamento. Il futuro di Lautaro Martinez, ad esempio, è ancora incerto, così come quello di De Vrij e Perisic. Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino diversi giocatori ma guardano anche alle uscite, come Sanchez e Vidal che potrebbero lasciare Milano e alleggerire notevolmente il monte ingaggi dei nerazzurri. Anche il futuro di Andrea Pinamonti è ancora tutto da scrivere. L’attaccante classe ’99 sta vivendo un’ottima stagione in prestito all’Empoli. Sotto la guida di Andreazzoli è cresciuto a vista d’occhio, conquistandosi il posto da titolare e mettendo a segno 12 gol. Il suo rendimento potrebbe convincere l’Inter a riprenderlo e a dargli fiducia ma allo stesso tempo potrebbe diventare una carta da giocare per eventuali colpi di mercato.

La Lazio vuole Pinamonti: l’Inter pensa al prestito

Diverse squadre hanno messo gli occhi su Pinamonti e ovviamente l’Inter ha il boccino in mano. Il centravanti è legato ai nerazzurri fino al 2024 ma non è detto che il suo futuro sia a Milano. La Lazio, infatti, ha mostrato interesse per Pinamonti e vorrebbe provare a imbastire una trattativa analoga a quella che in estate ha portato Joaquin Correa all’Inter.

Il piano di Lotito è quello di un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto sui 12 milioni di euro. L’ Inter potrebbe aprire alla cessione di Pinamonti ma pretende una cifra maggiore per il riscatto, intorno ai 18-20 milioni di euro. Come spesso accade nelle trattative di mercato, l’affare potrebbe chiudersi ad una cifra di mezzo tra la richiesta dei nerazzurri e la proposta dei bianco celesti.