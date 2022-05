Allegri ha deciso, lascia la Juventus con lo scambio

Allegri ha preso la sua decisione, il calciatore lascerà la Juventus in uno scambio: due le ipotesi a cui pensano i bianconeri

Un’estate ricca di novità per la Juventus. La squadra bianconera che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo anno potrebbe essere profondamente diversa da quella che sta concludendo questa stagione con la qualificazione Champions già conquistata e la finale di coppa Italia da disputare.

Diversi i calciatori che a fine stagione potrebbero lasciare Torino: l’addio di Dybala è ormai certificato, anche se non porterà nulla nelle casse del club, cosa che potrebbero invece fare eventuali cessioni. In particolare c’è un calciatore che sembra sempre più fuori dal progetto Juventus. Si tratta di Arthur, centrocampista brasiliano che non ha convinto Allegri.

C’è stato un periodo nella stagione in cui l’ex Barcellona sembrava fosse entrato in sintonia con l’allenatore, ma ora sono tornati tutti i dubbi sulla sua conferma anche perché in allenamento non appare sempre al massimo della concentrazione. Ecco allora che il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino. Arthur potrebbe essere ceduto all’estero ed allora una delle piste più concrete porta al Paris Saint-Germain con la Juventus che potrebbe usarlo per arrivare a Paredes. Estero ma non solo perché Arthur potrebbe finire anche in uno scambio con un club di Serie A.

Calciomercato Juventus, lo scambio in Serie A con Arthur

In particolare Arthur potrebbe essere proposto dalla Juventus alla Roma per arrivare ad uno dei due giallorossi che da tempo sono in orbita bianconera. Si tratta di Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. Allegri apprezzerebbe l’arrivo di uno dei due, ma trattare con i giallorossi non è semplice. Ecco allora che Arthur potrebbe diventare una pedina di scambio.

Il brasiliano potrebbe essere proposto a Mourinho, che comunque per la prossima stagione cerca un rinforzo a centrocampo, per arrivare ad uno due due calciatori attualmente in forza al club capitolino. Una ipotesi da tenere in considerazione con una (quasi) certezza: per la Juventus Arthur è tutt’altro che incedibile e può essere la carta giusta per agevolare un colpo a centrocampo.