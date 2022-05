Allegri ha scelto il difensore: arriva dall’avversaria in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sfida il Genoa di Blessin e segue con attenzione il profilo Leo Ostigard: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri di Andrea Agnelli

La Juventus di Massimiliano Allegri, fra poche ore, sfiderà il Genoa di Blessin in occasione del 36esimo turno del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, che mercoledì si giocano la finalissima di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, sono a caccia di altri tre punti per mettere pressione al Napoli in ottica terzo posto, visti gli ultimi passi falsi degli azzurri. Non solo, Allegri vuole migliorare il suo score stagionale e trovare 4 vittorie nelle ultime 4 gare della stagione potrebbe essere fondamentale per chiudere al meglio e ripartire alla grande nella prossima annata quando la Vecchia Signora, dopo un paio di stagioni decisamente deludenti, vorrà e dovrà tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Per far ciò servono anche delle operazioni mirate in sede di calciomercato che possano rinforzare l’organico a disposizione del tecnico toscano.

In particolare in difesa, salvo sorprese, ci sarà una vera e propria rivoluzione con alcuni senatori pronti a salutare. Giorgio Chiellini potrebbe infatti scegliere un’avventura in America, in MLS, mentre Alex Sandro è destinato a salutare dopo qualche annata non particolarmente esaltante. Discorso analogo per Daniele Rugani, che vorrebbe trovare più spazio in campo. Come sostituto dell’ex giocatore di Cagliari ed Empoli, la Juventus potrebbe proprio pensare ad un talento in forza agli avversari di stasera, il Genoa. Stiamo parlando di Leo Ostigard.

Calciomercato Juventus, occhi su Ostigard: le ultime

Leo Ostigard, con l’arrivo al Grifone di Blessin, ha trovato un posto da titolare e la possibilità di mettersi in mostra nel grande calcio. Il giocatore in prestito dal Brighton ha una valutazione di circa 5 milioni di euro e potrebbe essere un rinforzo importante per le seconde linee della Vecchia Signora. In questa stagione con la maglia del Genoa, Ostigard, arrivato a gennaio, ha collezionato finora 11 presenze e una grande tenuta mentale, considerando anche il momento difficile che sta passando il club ligure dal punto di vista dei risultati.