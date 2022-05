Niente Inter, erede di Dybala dalla Serie A: la Juve prepara lo scambio

Missione trequarti per la Juventus che dovrà rimpiazzare Paulo Dybala che andrà via per fine contratto. Idea dalla Serie A con tanto di scambio

La Juventus è in lotta per il terzo posto e soprattutto per la vittoria della Coppa Italia, con la finalissima in programma la prossima settimana contro l’Inter di Simone Inzaghi. Si prospettano quindi 4 partite intense quelle dei bianconeri, che per questo finale di stagione sperano di chiudere nel miglior modo possibile un’annata di transizione che porterà verso ulteriori cambiamenti. Uno di questi riguarda il possessore della maglia numero 10 della Juventus, che non sarà più Paulo Dybala ma potrebbe finire sulle spalle di Federico Chiesa. Al netto della semplice numerologia, la compagine piemontese dovrà poi andare in sede di calciomercato per rimpiazzare in campo il fantasista argentino, non per forza andando ad acquistare un’altra seconda punta.

Diversi infatti i nomi che sono circolati in queste settimane, anche dal punto di vista tattico: da un esterno come Di Maria ad un trequartista come Zaniolo fino ad una seconda punta come Raspadori. A questi potrebbe però aggiungersi anche un altro calciatore, più tipicamente trequartista che potrebbe, seppur indirettamente, essere il ‘nuovo Dybala’ della Juventus.

Calciomercato Juventus, per la trequarti suggestione Malinovskyi: scambio con un giovane

Fari puntati su Ruslan Malinovskyi, fantasista ucraino dalla tecnica sopraffina e dal tiro esplosivo che ha messo a referto ben 10 reti e 6 assist in questa stagione tra coppe e campionato. Il classe 1993 atalantino potrebbe anche cambiare aria a fine stagione senza un cambio di passo dei bergamaschi. L’Atalanta sembra infatti alle battute conclusive del ciclo vincente costruito da Gasperini in questi anni, con i nerazzurri che potrebbero persino non qualificarsi per alcuna coppa europea.

Una situazione quindi che visto anche il contratto non lontano dalla scadenza, potrebbe anche portare sia il calciatore che il club a riflettere su una eventuale cessione. Accostato in passato anche all’Inter, Malinovskyi potrebbe portare invece imprevedibilità, capacità tecniche e soprattutto balistiche alla manovra della Juventus, fungendo da raccordo tra centrocampo ed attacco. La valutazione si aggira sui 30 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero pensare di inserire nel caso in scambio per abbassare la parte cash il giovane Rovella, di rientro dal prestito al Genoa e perfetto per la mentalità e il progetto giovani sia dell’Atalanta che di Gasperini.