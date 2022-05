Juve all’assalto di Milinkovic: c’è un grande ostacolo

Milinkovic-Savic andrà via dalla Lazio con tutta probabilità: la Juventus non molla la presa ma l’affare è complesso

La Lazio è ancora in corsa per un posto in Europa e le ultime tre giornate saranno decisive per un bilancio definitivo sul nuovo ciclo di Maurizio Sarri.

Claudio Lotito, però, deve guardare anche al mercato in entrata ma soprattutto a quello in uscita. Potrebbero essere gli ultimi mesi in bianco celeste per alcuni calciatori, in particolare per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera: 10 gol e 10 assist in campionato, doppia doppia che conferma gli enormi progressi del classe ’95. Milinkovic adesso è uno dei centrocampisti più ambiti in Europa e la Lazio è consapevole che a fine stagione sarà quasi impossibile trattenerlo.

La Juventus sogna Milinkovic: Lotito non abbassa la richiesta

Sono tanti i top club europei che hanno messo gli occhi su Milinkovic-Savic ma anche la Juventus non intende mollare la presa. Nedved e Cherubini continuano a stuzzicare la Lazio ma Lotito non intende scendere a compromessi, consapevole che ci sono tante squadre addosso al serbo. Il patron della Lazio chiede sempre 70 milioni di euro, cifra al momento ritenuta troppo alta dai bianconeri.