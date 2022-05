Il Napoli perde un altro big: la conferma dell’agente

Il Napoli potrebbe perdere un altro big a fine stagione: le parole del suo agente lasciano tutto aperto

Il Napoli è uscito dalla lotta scudetto ma sta comunque portando a termine una grande stagione al primo anno di Luciano Spalletti.

A fine stagione sarà tempo di bilanci per il Napoli e il mercato estivo potrebbe portare a diversi cambiamenti. Il cambiamento maggiore sarà l’addio di Lorenzo Insigne, destinazione Toronto ma dopo quattro stagioni in azzurro potrebbe arrivare anche l’addio di Davi Ospina. Le parole del suo agente, Lucas Jamarillo, ai colombiani di ‘Semana’, hanno lasciato intendere che il portiere colombiano potrebbe lasciare Napoli a fine stagione.

L’agente conferma le diverse opzioni per Ospina

Le parole dell’agente di Ospina sul futuro del suo assistito: “Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un pò. Abbiamo un vantaggio molto grande, ovvero che saremo liberi. È un’opportunità per poter scegliere e dovremo scegliere il meglio”.

Il contratto di Ospina, infatti, scade a fine stagione e l’accordo per il rinnovo non è ancora arrivato. Dopo aver superato le 100 presenze con la maglia del Napoli, il suo futuro potrebbe essere altrove. Il colombiano è stato il miglior portiere della Serie A nella prima parte di stagione e Spalletti lo ha scelto come titolare, dopo la concorrenza degli anni passati con Karnezis prima e con Meret poi.