Il Chelsea si sblocca e guarda in Serie A: Inter e Napoli tremano

Con l’arrivo di Todd Boehly il Chelsea è tornato nei ranghi per il calciomercato. Gli occhi sono ora puntati sulla Serie A

L’ufficialità della nuova proprietà del Chelsea ha chiuso un periodo ricco di incertezze. Ora la dirigenza del club londinese può tornare a progettare il futuro e nei loro piani ci sarebbe un obiettivo di Inter e Napoli che sta impressionando tutti in Serie A.

Stiamo parlando del difensore del Torino Gleison Bremer. Se De Laurentiis pare leggermente defilato per lui, è ormai noto che Marotta abbia raggiunto un accordo con il brasiliano, anche se manca l’intesa con il Torino. L’inserimento del Chelsea, però, potrebbe sparigliare le carte in tavola: sul piatto ci sarebbe un’interessantissima contropartita tecnica.

Il Chelsea punta Bremer: contropartita sul piatto

L’idea dei Blues per convincere il Torino si chiama Armando Broja. Giovanissimo attaccante albanese, classe 2001, si trova attualmente in prestito al Southampton, con cui ha messo a segno 6 gol in campionato. Il giocatore, tra l’altro, è nel mirino di molti club italiani, ma giocarsi le sue carte da titolare e protagonista al Torino per sostituire Belotti sarebbe un’opzione che potrebbe gradire.

La volontà di Bremer farà sicuramente la differenza in estate. Nonostante l’accordo con l’Inter, un club ai vertici come il Chelsea potrebbe stuzzicare non poco l’ambizioso difensore. Vedremo tra qualche settimana come evolverà la sua situazione.