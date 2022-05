30 milioni dalla Premier: Juventus e Milan vanno ko

Juventus e Milan avrebbero messo nel mirino lo stesso obiettivo, ma dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta da 30 milioni

Destini completamente diversi per Juventus e Milan in questo finale di stagione, ma entrambe con un trofeo da giocarsi. Infatti i bianconeri dovranno sfidare l’Inter in finale di Coppa Italia, mentre i rossoneri continuano a lottare con i nerazzurri per la vittoria dello scudetto.

In chiave calciomercato invece sia Juventus che Milan avrebbero puntato il mirino in casa Atletico Madrid. Ma ad anticipare i due club italiani potrebbe essere un club inglese con una offerta da 30 milioni che taglierebbe fuori tutti.

Il Newcastle fa sul serio per Renan Lodi: offerta da 30 milioni. Juventus e Milan anticipate

Finale di stagione sempre più vicino e si inizia a pensare ai rinforzi per la prossima stagione. Juventus e Milan sembrerebbero aver puntato il mirino in casa Atletico Madrid, precisamente su Renan Lodi, terzino sinistro dei ‘Colchoneros’. Ad anticipare i due club italiani però potrebbe essere il Newcastle. Il club inglese passato in mano agli sceicchi potrebbe infatti presentare un’offerta da 30 milioni che escluderebbe definitivamente Juventus e Milan dalla corsa al terzino brasiliano.