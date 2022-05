Il Barcellona ci rinuncia: Juventus e Roma provano il colpo

Il Barcellona vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions per poi pensare al calciomercato: intreccio con Juventus e Roma

Una stagione vissuta tra alti e bassi per il Barcellona: l’arrivo di Xavi ha portato più entusiasmo alla compagine catalana, che ora intende concludere la stagione con la qualificazione alla prossima Champions.

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” il Barcellona avrebbe messo nel mirino due colpi a centrocampo, come Ruben Neves del Wolverhampton, e Carlos Soler del Valencia. Due obiettivi importanti di mercato in vista della prossima stagione: per quanto riguarda il portoghese, però, il club blaugrana non avrebbe intenzione di arrivare ai 60-70 milioni di euro richiesti dalla società di Premier League. Il suo contratto scadrà nel 2024 e così potrebbe arrivare anche la rinuncia da parte del Barcellona.

Calciomercato, Ruben Neves suggestione per l’Italia

In questo modo Juventus e Roma sarebbero anche pronti a provare a chiedere informazioni in vista della prossima stagione. I due club italiani sono sempre alla ricerca per innesti di qualità assoluta in ottica futura per arrivare così a competere alla grande in campo europeo. Il centrocampista lusitano, classe 1997, al momento è ai box per un infortunio al ginocchio dopo aver collezionato 32 presenze complessivamente con 4 gol e due assist vincenti. Il suo futuro potrebbe essere anche in Italia con la suggestione bianconera e giallorossa dopo che il Barcellona non abbia intenzione di sborsare circa 60 milioni di euro. Xavi avrebbe in mente altri obiettivi di calciomercato per incrementare il tasso tecnico della compagine catalana in vista della prossima stagione.