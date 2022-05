Lazio-Sampdoria 2-0: Luis Alberto strepitoso, sorpasso sulla Roma

Con insistenza ma senza strafare, la Lazio supera agevolmente la Sampdoria ed allunga momentaneamente sulla Roma nel testa a testa capitolino per l’Europa League

La Lazio di Maurizio Sarri ha collezionato un’altra importante vittoria a poche giornate dalla fine del campionato, con la Roma costretta a recuperare tre punti per riprendersi il posto in Europa League. Ad aver sofferto la pressione biancoceleste, mai scomposta e ben organizzata, è stata una Sampdoria ancora acerba sotto diversi aspetti.

Nonostante il primo tempo abbia maturato un sostanziale equilibrio di forze, la Lazio si è dimostrata pericolosa sin dai primi minuti di gioco con le vane occasioni di un ispiratissimo Luis Alberto, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. Il calcio di punizione, battuto ancora da Luis Alberto, vede l’incornata vincente di Patric. È 1-0 per le aquile, con il centrocampista brasiliano che riscatta la difficile annata col decimo assist. Terzo anno in doppia cifra, da prendere e portare a casa. Rare e poco produttive le circostanze favorevoli ai blucerchiati.

La Lazio produce e segna, Samp in difficoltà

Il secondo tempo si apre con qualche azione ragionata ma per nulla pericolosa da ambo le parti. Trascorsi una decina di minuti, la Lazio si riversa pressante nella metà campo avversaria dapprima con Zaccagni e poi con Immobile. Al 59′ Lazzari la imbuca per Luis Alberto, vero uomo partita, che entra in area e con un gioco di gambe rapido salta Audero incolpevole: è 2-0. Inizia la fase di sostituzioni a raffica e la gestione del pallone diventa difficile, in campo c’è confusione generale. Negli ottanta minuti precedenti non ci sono state ammonizioni, ecco che nel giro di un paio di minuti l’arbitro Massa punisce Ronaldo Vieira (Samp) e Hysaj (Lazio). Palo sul finale di Quagliarella, Sampdoria sfortunata. Si chiude quindi la partita, i giochi in zona relegazione sono ancora aperti.