Scamacca rompe il digiuno ma non basta: Sassuolo-Udinese finisce 1-1

Il Sassuolo non riesce a vincere al Mapei Stadium: l’Udinese trova il pareggio nel finale

Il Sassuolo non riesce più a vincere e dopo la terribile batosta contro il Napoli, non trova i tre punti neppure in casa.

La squadra di Dionisi parte convinta e trova il gol del vantaggio dopo 5 minuti con Gianluca Scamacca che torna a segnare dopo cinque partite senza gol. La partita è viva e ci sono occasioni da entrambe le parti, vista la qualità dei reparti offensivi di entrambe le squadre. I neroverdi, però, non si accendono mai fino in fondo e non riescono a trovare il raddoppio.

Sassuolo-Udinese 1-1: tabellino marcatori

Nel secondo tempo l’Udinese ci prova e trova il gol del pareggio con Bram Nuytinck che da subentrato si trova a pochi passi da Consigli dopo un rimpallo favorevole dagli sviluppi del calcio d’angolo. Il VAR convalida e la squadra di Cioffi agguanta il pareggio. Il Sassuolo non ci sta e nel finale ha una doppia clamorosa occasione.

Prima Traorè si mette in proprio e lascia partire un sinistro violentissimo a incrociare ma trova il miracolo di Silvestri, poi Berardi ci prova dalla distanza ma non trova la porta di poco. Gli assalti finali non bastano al Sassuolo per trovare la vittoria. La squadra di Dionisi tiene a distanza l’Udinese in classifica e agguanta comunque il Torino.

SASSUOLO-UDINESE 1-1

6′ Scamacca, 77′ Nuytinck

La classifica della Serie A

Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 59, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa 28, Venezia 22