Inter con le spalle al muro: Inzaghi ha deciso

Il calciomercato si avvicina e Simone Inzaghi avrebbe ormai preso la decisione sul futuro di un attaccante dell’Inter

L’Inter fa il suo e vince, seppur a fatica, contro l’Empoli, e continua a credere nella rimonta scudetto ai danni del Milan, che giocherà questa sera a Verona. Nel frattempo bisogna già iniziare a pensare al futuro della rosa interista, visto che ormai la sessione di calciomercato estiva è ormai alle porte.

In particolare a finire sul banco degli imputati dopo una stagione deludente sembrerebbe essere Joaquin Correa. L’attaccante acquistato dalla Lazio su richiesta di Inzaghi infatti non è riuscito a mettere in luce le sue qualità, anche a causa di qualche infortunio di troppo. Così Inzaghi in vista della prossima stagione avrebbe preso una decisione definitiva sul futuro del ‘Tucu’.

Calciomercato Inter, Correa non è in discussione: Inzaghi conferma l’argentino

Prima stagione in nerazzurro sicuramente deludente di Joaquin Correa. L’attaccante chiesto da Simone Inzaghi e pagato circa 33 milioni alla Lazio in questa stagione ha collezionato 33 presenze, mettendo a segno solamente quattro gol e due assist. Così dopo l’ennesima prestazione deludente contro l’Empoli in molti si chiedono quale sia il futuro dell’argentino e se in estate lascerà l’Inter.

La risposta, secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, l’avrebbe data Simone Inzaghi, che vorrebbe continuare a puntare sul ‘Tucu’ nella prossima stagione. Sperando in una preparazione atletica che gli eviti infortuni, Correa sarà un punto fermo del prossimo anno nerazzurro. Inoltre per l’Inter sarà difficile trovare un altro club pronto a mettere sul piato almeno i 33 milioni spesi in estate per il ‘Tucu’. Dunque confermato Correa per la prossima stagione, con la speranza che possa dare di più con la maglia nerazzurra.