Juve stravolta: offerta da 45 milioni e addio al centrocampista

L’offerta da 45 milioni di euro suona come una beffa per la Juventus. Il centrocampista è destinato a rimanere in Premier League

Tra i molteplici obiettivi per il centrocampo della Juventus, un giocatore sembra quasi definitivamente sfumato. Un’offerta dalla Premier League da 45 milioni è difficilmente pareggiabile per i bianconeri, che dovranno virare su nuovi nomi per il prossimo anno.

Il calciatore in questione è Youri Tielemans, classe ’97 del Leicester. Mediano, mezz’ala o trequartista, il belga ex Monaco sembra avere tutto per il salto di qualità in una big. Quest’anno sono arrivati anche sette gol stagionali, a dimostrazione della crescita avuta nel periodo vissuto in Inghilterra.

Ecco perchè il giocatore aveva destato l’interesse della Juventus, ma il suo futuro non sembra essere a Torino. All’ex squadra di Claudio Ranieri è pervenuta un’interessantissima proposta da 45 milioni, che pareggia di fatto la spesa fatta qualche anno fa per prelevarlo dalla Ligue-1.

Tielemans, l’Arsenal offre 45 milioni

La ‘rivale’ della Juventus è in questo caso l’Arsenal di Arteta. I Gunners oggi hanno la possibilità di mettere un altro mattoncino verso la qualificazione in Champions League per l’anno prossimo: con una vittoria contro il Leeds staccherebbero il Tottenham di Antonio Conte di quattro punti, mettendo una seria ipoteca sul quarto posto.

Tielemans potrebbe essere una sorta di regalo fatto al tecnico spagnolo in vista del prossimo anno. L’Arsenal sembra sempre più intenzionata ad investire su di lui e ora la Juventus dovrà guardarsi attorno. L’obiettivo numero uno per i bianconeri rimane di certo Milinkovic-Savic, per cui però Lotito continua a opporsi.

Le prossime settimane saranno decisive per la definizione dell’affare Tielemans. Cherubini e Arrivabene, intanto, programmeranno un futuro senza il centrocampista belga.