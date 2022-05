Simeone tenta il Milan per Leao: Juve e Inter ko

Dal calciomercato estivo potrebbe arrivare l’assalto a Rafael Leao che spaventa il Milan: l’Atletico fa sul serio e beffa anche Juve e Inter

L’estate si avvicina e il calciomercato estivo vedrà molti trasferimenti importanti. Chi non può ancora permettersi di pensare solo al mercato è il Milan, che sta lottando con l’Inter per la conquista dello scudetto. Nel frattempo però gli altri club mettono gli occhi tra le fila rossonere.

In particolare sembrerebbe essere l’Atletico Madrid a tentare i rossoneri con uno scambio due per uno per arrivare a Rafael Leao, attaccante decisivo in questo finale di stagione. Lo scambio befferebbe anche Juventus e Inter che potrebbero dire addio a due obiettivi.

Calciomercato Milan, scambio due per uno con l’Atletico Madrid: De Paul e Morata per Leao

Calciomercato estivo che nel Milan potrebbe accendersi attorno al nome di Rafael Leao. Il portoghese in rossonero si sta rivelando un vero top player e anche in Europa iniziano a mettere gli occhi su di lui. In particolare a osservarlo con interesse sarebbe l’Atletico Madrid, che sarebbe pronto a mettere sul piatto due giocatori per Leao. Il primo sarebbe Rodrigo De Paul, centrocampista ex Udinese che da tempo è nel mirino anche dell’Inter. Il secondo invece sarebbe Alvaro Morata, attaccante che se non dovesse essere riscattato dalla Juventus tornerebbe nei ‘Colchoneros’. L’offerta però potrebbe non soddisfare le richieste del Milan, che vorrebbe solamente entrate cash.