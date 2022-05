Pioli trova un tuttofare in Serie A: la richiesta spaventa il Milan

Il Milan cerca un centrocampista tutto fare per rinforzare la rosa e punta il mirino in Serie A: la richiesta però spaventa i rossoneri

Questa sera per il Milan ci sarà un impegno molto importante per la lotta scudetto. I rossoneri dovranno infatti rispondere all’Inter, che ha vinto contro l’Empoli, cercando i tre punti contro il Verona al Bentegodi. Nel frattempo, a sole tre giornate al termine del campionato, i rossoneri devono iniziare a pensare al prossimo calciomercato estivo.

Con l’addio ormai certo di Franck Kessie, che lascerà il Milan a parametro zero in estate, inizia la ricerca di un centrocampista tuttofare per la propria rosa. Il mirino rossonero sembrerebbe essere puntato proprio in casa Verona, ma la richiesta dei gialloblu al momento sarebbe alta.

Calciomercato Milan, Tameze nel mirino: il Verona chiede 25 milioni

Il Milan inizia la ricerca dei rinforzi per la prossima stagione, visto che il calciomercato estivo è ormai alle porte. I rossoneri tra i reparti in cui colmare qualche lacuna hanno il centrocampo, così il mirino di Pioli sembrerebbe essere puntato in casa Verona.

Infatti il Milan sembrerebbe osservare con interesse il profilo di Adrien Tameze. Il centrocampista del Verona classe ’94 in questa stagione è cresciuto molto sia a livello qualitativo che realizzativo, visto che in Serie A ha realizzato 4 gol in 35 giornate. Tameze sarebbe il profilo di centrocampista tuttofare che potrebbe piacere ai rossoneri, che però sarebbero spaventati dalla richiesta di 25 milioni di euro del Verona, che al momento sembrerebbero eccessivi per il centrocampista francese.