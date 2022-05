La Salernitana frena col Cagliari: Altare gela l’Arechi al 96′

Lo scontro diretto per la salvezza tra Salernitana e Cagliari allo stadio Arechi finisce 1-1: Altare risponde al rigore di Verdi in extremis

Ci è andata vicinissima la Salernitana. Davvero per poco i granata di Nicola non sono riusciti a portare a termine la missione e conquistare i tre punti nello scontro diretto con il Cagliari. Il match, tra le mura dello stadio Arechi, è terminato sul punteggio di 1-1, dopo diverse emozioni e numerosi ribaltamenti di fronte.

Per i gol bisogna aspettare la ripresa. Al 68esimo l’arbitro vede un fallo di Lovato su Kastanos in area e concede calcio di rigore ai campani. Sul dischetto si presenta Verdi, che freddissimo spiazza Cragno e porta i suoi in vantaggio sbloccando il risultato. I rossoblù reagiscono e nel finale viene assegnato anche a loro un penalty, a seguito di un’entrata scomposta di Sepe su Baselli.

Serie A, Salernitana-Cagliari 1-1: tabellino e classifica

Il direttore di gara, però, decide di andare a rivedere l’episodio al Var e stavolta revoca il rigore, poiché Lykogiannis aveva colpito Sepe prima che quest’ultimo commettesse fallo su Baselli. Ma i sardi non mollano e poco più tardi agguantano il pari al 96esimo a firma Altare. Restano solo due giornate alla fine del campionato e la lotta salvezza resta apertissima, con anche il Venezia, che oggi ha battuto il Bologna in casa, ancora vivo grazie a questo risultato.

Salernitana-Cagliari 1-1: 68′ rig. Verdi (S), 96′ Altare (C)

CLASSIFICA Serie A: Inter punti 78, Milan* 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 59, Atalanta 59, Fiorentina* 56, Hellas Verona* 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*Una partita in meno