Ancelotti stregato dal talento del Milan: è pronto all’assalto

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, avrebbe messo nel mirino il nome di Pierre Kalulu, difensore centrale del Milan di Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli si trova a soli 4 punti dalla vittoria del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, grazie alla doppietta di Sandro Tonali e alla rete di Alessandro Florenzi, hanno sorpassato di nuovo l’Inter di Simone Inzaghi che arrivava dalla vittoria di San Siro contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Il Diavolo è vicinissimo al sogno e una grande parte del merito va attribuita a Stefano Pioli. L’ex allenatore di Lazio e Inter ha contribuito alla crescita di molti giocatori all’interno della rosa, uno su tutti Pierre Kalulu. Il difensore centrale francese è arrivato a Milano senza praticamente presenze in una prima squadra e, pian piano, si è conquistato la fiducia di tutto il mondo Milan e non solo. L’ex giocatore del Lione, dopo l’infortunio al ginocchio di Simon Kjaer, ha prima duellato con Romagnoli per un posto da titolare al fianco di Fikayo Tomori per poi sorpassare direttamente il capitano del Milan e conquistarsi una presenza fissa dal primo minuto.

La grande crescita di Kalulu ha attirato le mire in sede di calciomercato anche di diversi top club europei fra i quali spunta il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos, finalisti di Champions League, hanno bisogno di difensori in grado di garantire affidabilità e attenzione e Kalulu potrebbe davvero fare al caso delle Merengues.

Ancelotti pronto all’assalto per Kalulu: le ultime notizie

Pierre Kalulu, difensore centrale, ma all’occorrenza anche terzino, è di sicuro uno dei giocatori rivelazione degli ultimi due campionati italiani di Serie A. Per arrivare al cartellino del giovane giocatore francese il Milan potrebbe chiedere una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Richieste non particolarmente alte eventualmente per il Real Madrid di Ancelotti, soprattutto se dovesse arrivare il trionfo in Champions League contro il Liverpool.