Ora cambia tutto: la ‘doppietta’ di Ancelotti stende Juve e Inter

Il Real Madrid ha deciso di mettere in atto una doppia mossa nel prossimo calciomercato: Ancelotti può mandare ko Juventus, Inter e non solo

Tra poco più di due giorni sarà di nuovo Derby d’Italia. Le strade di Juventus e Inter si incroceranno nuovamente sul campo, stavolta nel match valido per la finalissima di Coppa Italia. Nonostante si tratti di una competizione secondaria, il trofeo quest’anno assume un significato assai rilevante per entrambe le compagini. Intanto per via della storica rivalità tra bianconeri e nerazzurri, ma soprattutto per come si sono messe le loro rispettive stagioni.

La ‘Vecchia Signora’ si è resa protagonista di un percorso nel complesso deludente in questi mesi e terminare l’annata senza neanche un titolo in mano peggiorerebbe senza dubbio le cose. Mentre la ‘Beneamata’, dopo il crollo inaspettato al Dall’Ara contro il Bologna, rischia seriamente di non riuscire a bissare lo Scudetto conquistato sotto la guida di Antonio Conte. Sullo sfondo il calciomercato, con la sessione estiva che si avvicina sempre di più. Le due italiane, in questo senso, stanno ragionando anche sulla mediana. I reparti in questione sono carenti e andranno necessariamente rinforzati a breve, non a caso le dirigenze si sono già attivate in modo da non farsi sfuggire eventuali ghiotte occasioni.

Svolta totale per il Real: Ancelotti rovina i piani di Juventus, Inter e Milan

Carlo Ancelotti, però, potrebbe rovinare i piani. Come noto, il Real Madrid è fortemente interessato a Tchouameni – seguito anche dalla Juve -, ma il Monaco chiede per il suo gioiello almeno 50 milioni di euro. A causa dei costi troppo eleveati, stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, i ‘Blancos’ pare abbiano deciso di mollare questa pista. In compenso, gli spagnoli vorrebbero ora tuffarsi su Paul Pogba, che sembra ormai destinato a lasciare a parametro zero il Manchester United.

Questo scenario può mandare ko la Juventus, che sogna il ritorno del francese a Torino. Il Real, inoltre, avrebbe in mente di effettuare anche un’altra mossa oltre all’arrivo di Pogba, ossia trattenere a Madrid Dani Ceballos. Il minutaggio è scarso, però Ancelotti stima l’ex Arsenal e preferirebbe non privarsene. Il nome del classe ’96 è presente nella lista dei desideri di Marotta. È stato accostato pure al Milan, che ha perso definitivamente Kessie e cerca nuove pedine per il centrocampo. La permanenza in Spagna di Ceballos, però, costringerebbe le milanesi a puntare su altri obiettivi.