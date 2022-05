Nuovo tradimento: dalla Fiorentina alla Juve con lo scambio

Possibile nuovo affare tra Juventus e Fiorentina. Rispunta l’ipotesi di scambio: le cifre e tutti i dettagli

È anti-vigilia di Coppa Italia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo la bruttissima rimonta subita contro il Genoa, i bianconeri si giocheranno mercoledì l’ultimo trofeo stagionale. Di fronte ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi, in una rivincita della Supercoppa di gennaio decisa da Alexis Sanchez.

Per la prima volta dopo più di un decennio, la squadra bianconera rischia di chiudere la stagione senza trofei: Dybala e compagni andranno così a caccia della Coppa Italia prima di una nuova mini-rivoluzione estiva. I primi a salutare saranno il numero 10, che dirà addio a parametro zero, e con ogni probabilità anche il capitano Giorgio Chiellini. Sono infatti previsti importanti interventi anche in difesa e non è da escludere un ritorno di fiamma in entrata.

Calciomercato Juventus, scambio per Milenkovic: sul piatto Rugani

Sono tanti i nomi già accostati alla Juve per il reparto difensivo, in più di una sessione di calciomercato anche quello di Nikola Milenkovic. Il serbo della Fiorentina è in scadenza nel 2023, di fatto la stessa situazione contrattuale del connazionale Vlahovic prima del trasferimento in bianconero. Nella prossima estate la dirigenza bianconera potrebbe così tornare all’assalto tentando la carta Rugani. Il difensore non ha convinto nemmeno a Genova e potrebbe tentare fortuna altrove a partire dalla prossima stagione. La sua valutazione è di 5-10 milioni di euro, almeno 20 quella di Milenkovic. Di nuovo occhi puntati sull’asse Torino-Firenze, dunque, in vista del calciomercato estivo.