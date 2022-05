Il Napoli ha scelto il sostituto di Ospina: colpo dalla Liga

Rivoluzione in porta per il Napoli: scelto il sostituto di Ospina per la prossima stagione

Il Napoli a fine stagione dovrà fare un piano di mercato ben preciso se vuole rimanere competitivo in Italia e non solo. La partenza di Insigne potrebbe spostare gli equilibri ma anche in porta il club partenopeo deve risolvere un problema.

David Ospina, diventato il titolare indiscusso sotto la gestione Spalletti, non è certo di rimanere a Napoli. Il colombiano è in scadenza e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Di conseguenza l’ex Arsenal al momento è libero di scegliere la sua prossima destinazione, anche se Spalletti preme perché rinnovi. Allo stesso tempo anche Alex Meret, in ombra quest’anno, potrebbe lasciare Napoli a fine stagione.

Il portiere classe ’97 è in scadenza tra un anno ma ha voglia di giocare con maggiore continuità. Il Napoli rischia di rimanere senza portieri, ecco perché sta già sondando il terreno per l’estremo difensore del Granada, Luis Maximiano.

Il Napoli sceglie Luis Maximiano per il dopo Ospina

Il portiere portoghese classe ’99 è arrivato in estate dallo Sporting Club de Portugal. Il Granada fa leva sulla clausola rescissoria da 25 milioni di euro ma Maximiano sembra intenzionato, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, ad accettare il Napoli. Per il portoghese quella al Granada potrebbe essere stata solo una breve parentesi, un trampolino di lancio verso un club blasonato.

Il Napoli sembra vicino all’intesa col portiere portoghese, ma dovrà trovare quella totale col club. Tutti gli indizi, però, portano a Luis Maximiano che potrebbe essere il nuovo sostituto di Ospina.