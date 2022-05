“Costruito senso di famiglia”: poi Mourinho ‘avvisa’ la Fiorentina

Jose Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con la Fiorentina: le dichiarazioni dello Special One

Sta arrivando l’ora dei conti. Il campionato si avvia alla conclusione e a breve conosceremo tutti i verdetti. Uno potrebbe arrivare già stasera, dopo il match tra Fiorentina e Roma tra le mura dello stadio Artemio Franchi. Se i giallorossi, stracolmi di entusiasmo per la conquista della finale di Conference League, dovesse battere gli uomini guidati da Italiano, i toscani direbbero addio matematicamente all’Europa.

I gigliati, però, sono partiti alla grande, andando avanti di due gol – dopo appena undici minuti – grazie al rigore realizzato da Nico Gonzalez e la rete a firma Bonaventura. Jose Mourinho, nel pre gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni, a pochi istanti dal fischio d’inizio.

Roma, Mourinho: “È andato tutto troppo veloce. Campionato diverso, la Fiorentina ne è la prova”

Ecco le parole rilasciate dallo Special One: “È andato tutto troppo veloce – ha dichiarato ai microfoni di ‘Dazn’ -. Quando è così sei felice di lavorare, non preghi per arrivare alla fine della stagione. Abbiamo costruito questo senso di famiglia. La realtà è che è un campionato difficile e diverso dall’anno scorso. La Fiorentina ne è la prova. Abbiamo tre partite in più per finire nel miglior modo possibile. Prendere un posto in Europa sarebbe importante”.