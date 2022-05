Haaland-City, è UFFICIALE: cosa cambia per Inter, Juve e Milan

Haaland ha scelto il Manchester City e adesso si aprono nuovi scenari per le big di Serie A

La telenovela su Erling Haaland è terminata. Il bomber norvegese ha firmato con il Manchester City e dal primo luglio vestirà la maglia dei citizens.

Il City ha lanciato l’annuncio sui propri profili social: “Il Manchester City conferma di aver raggiunto un accordo col Borussia Dortmund per il trasferimento di Erling Haaland dal 1° luglio 2022, condizionato alla definizione degli accordi tra club e giocatore”. Guardiola alla fine ha ceduto alla possibilità di giocare senza un centravanti di ruolo e in vista della prossima stagione avrà finalmente il suo attaccante, il più ambito in tutta Europa.

Haaland ha scelto il City: nuovi scenari per le big di Serie A

Termina la corsa di tutta Europa al centravanti più ambito. Haaland ha scelto il Manchester City, nonostante la marcatura stretta del Real Madrid ma non solo. Anche molte big di Serie A hanno sondato il terreno ma il costo del cartellino e l’ingaggio di Haaland non le hanno, di fatto, mai messe concretamente in corsa.

Adesso, però, potrebbero aprirsi nuove piste per Juve, Milan e Inter per alcuni big del City, uno su tutti Gabriel Jesus. Il brasiliano potrebbe cambiare aria, visto l’arrivo del bomber norvegese e per le big di Serie A potrebbe rivelarsi un’occasione da non sottovalutare.