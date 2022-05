Torna il Papu Gomez: per Inter e Juventus non è una buona notizia

Il Papu Gomez può tornare in Serie A: lo scambio non è una buona notizia per Inter, Juventus e Milan, tutti i dettagli

Ultimi scampoli di stagione e poi il calciomercato potrà divampare in tutta la sua esplosività. Si preannuncia un’estate bollente a qualsiasi latitudine e un anticipo si sta già avendo in questa primavera inoltrata.

Il City ha in pugno Haaland, il Real Madrid e il Psg si sfidano per Mbappe, mentre Dybala è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Grandi botti in arrivo quindi per le big estere ma non solo. Le italiane non hanno intenzione di stare a guardare, pur con una disponibilità economica diversa. Inter, Juventus e Milan sono pronte a sfidarsi anche fuori dal rettangolo di gioco. Proprio le tre grandi d’Italia potrebbero vedersi mettere il bastone tra le ruote da una vecchia conoscenza della Serie A: il Papu Gomez. Il trequartista argentino, ex Catania e Atalanta, è attualmente al Siviglia ma potrebbe anche tornare in Italia grazie ad uno scambio .

Calciomercato, il Papu Gomez rovina i piani di Inter e Juventus

Il Papu Gomez in Serie A potrebbe rovinare i piani di Juventus, Inter e anche Milan. Il perché è presto detto: il Siviglia potrebbe proporlo alla Lazio come contropartita tecnica per Luis Alberto. Il 10 biancoceleste ha finalmente trovato il feeling con Sarri ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma. In caso di addio la sua meta preferita sarebbe proprio la Spagna e il Siviglia è pronto ad accoglierlo.

Così dall’Andalusia potrebbe partire la proposta che include Gomez più un conguaglio economico, anche se Lotito preferirebbe una proposta soltanto cash compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Ad ogni modo, dovesse andare in porto la possibile trattativa tra Siviglia e Lazio, per le grandi italiane ci sarebbe da incassare una delusione. Inter, Juventus e Milan, infatti, sono interessate a Luis Alberto ma la mossa del Siviglia potrebbe vanificare ogni eventuale tentativo, sfruttando anche la volontà del calciatore di tornare in patria in caso di addio alla Lazio.