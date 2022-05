Svolta Juventus, ecco il centrocampista da doppia cifra

La dirigenza della Juventus alla ricerca di centrocampisti con gol nelle gambe. Il possibile colpo in Serie A: cifre e dettagli

Cresce l’attesa per la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, il derby d’Italia metterà in palio un altro trofeo dopo la Supercoppa di gennaio vinta dai nerazzurri grazie al gol allo scadere di Alexis Sanchez. I bianconeri per alzare quello che sarebbe il primo ed unico trofeo della stagione, la squadra di Inzaghi per trovare ulteriore spinta nella corsa scudetto. Juve-Inter non è mai una partita come le altre specialmente se mette in palio un trofeo. Poi si penserà al calciomercato: la dirigenza bianconera, in particolare, cerca rinforzi soprattutto a centrocampo, l’anello debole dell’attuale rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ecco il possibile colpo in Serie A.

Calciomercato Juventus, possibile assalto a Pasalic

La Juventus e Allegri sono alla ricerca di un centrocampista incisivo e con gol nelle gambe. Di quelli attualmente in rosa, infatti, solo McKennie stava segnando con continuità prima dell’infortunio. Un possibile profilo da monitorare in Serie A è quello di Mario Pasalic. Il croato, da quando veste la maglia dell’Atalanta, segna ormai da diversi anni con grande continuità ed anche in questa stagione è arrivato in doppia cifra. Nel prossimo calciomercato estivo non è dunque da escludere un possibile tentativo da parte della Juventus, anche con l’eventuale inserimento di contropartite tecniche gradite ai bergamaschi come i giovani Fagioli o Rovella, mantenendo comunque il controllo sul loro futuro. La valutazione di Pasalic si aggira intorno ai 20 milioni di euro.