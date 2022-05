Pogba prepara le valigie: Juventus sorpassata

Continua il tormentone intorno al futuro di Paul Pogba: il centrocampista francese è pronto a dire addio al Manchester United



La Juventus continua a seguire Paul Pogba, che ha vissuto giorni difficili dopo l’addio di Mino Raiola, suo storico agente. Inoltre, è da monitorare il futuro del francese pronto a cambiare aria dopo il ritorno a Manchester.

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” il PSG potrebbe provare a mettere a segno il colpo in vista della prossima estate dopo che avrebbe rifiutato anche la destinazione Manchester City. Il centrocampista francese è pronto a tornare in patria per rinforzare la compagine parigina, vogliosa di conquistare da anni la Champions League.

Il sogno del PSG è quello di far sbarcare Pogba nella capitale francese per la ciliegina sulla torta del centrocampo: il 30 giugno l’ex bianconero sarà libero di firmare a parametro zero visto che scadrà il suo contratto con i Red Devils. La Juventus ci aveva provato già in passato per riportarlo a Torino: con Allegri il feeling è stato avvincente, ma i suoi piani sembrano essere diversi.

Calciomercato, futuro già deciso per Pogba

Successivamente il suo stipendio sarà più alto rispetto a quanto percepito con il Manchester United: ora aspetterà anche la decisione del suo compagno di Nazionale, Mbappe, che potrebbe anche andar via. I due sono amici e avrebbero così un patto segreto per riuscire ad essere anche compagni di club.