Scambio Milan-Barcellona: Maldini ha già deciso

Il calciomercato di Milan e Barcellona pronto ad intrecciarsi durante l’estate con lo scambio: il piano di Maldini

La vittoria di Verona è solo un altro passo verso il grande sogno chiamato scudetto. Il Milan, però, non intende fermarsi e guarda già alla prossima sessione di calciomercato. Dei diversi obiettivi della società di via Aldo Rossi, uno in particolare potrebbe tornare a concretizzarsi per l’attacco di Stefano Pioli. Occhi in Spagna, dove un nome più volte avvicinato ai rossoneri, potrebbe tornare di moda. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport.es’, i piani del Barcellona per l’anno prossimo sono già molto chiari.

A partire dalla sessione estiva di mercato che vedrà, almeno nelle intenzioni della società di Laporta, ben 10 cessioni illustri per far cassa creando nuove opportunità in entrata per accontentare le richieste di Xavi. In tal senso, uno dei nomi che sicuramente saluterà i catalani è quello di Memphis Depay. L’olandese, voluto a tutti i costi da Koeman, non sta brillando sotto la gestione dell’ex centrocampista. Ed è per questo motivo che, vista la scadenza ferma al 30 giugno 2023, Depay saluterà la società blaugrana il prossimo giugno.

Milan-Depay con lo scambio: ecco chi vuole Laporta

Un nome accostato a più riprese alle big di Serie A ed in particolar modo al Milan, che potrebbe provare ad approfittarne nell’ottica del post Ibrahimovic. In tal senso, però, l’idea del Barcellona per lasciar partire l’attaccante (valutato 30 milioni di euro) sarebbe quella di proporre un clamoroso scambio al club di via Aldo Rossi. L’idea del presidente Laporta sarebbe quella di provare ad inserire il cartellino di uno dei gioielli, grande protagonista nella stagione che potrebbe regalare lo scudetto a Pioli.

Quel Pierre Kalulu arrivato dal Lione nel settembre 2020 per poco più di un milione di euro. Una valutazione schizzata alle stelle quella del talentuoso e polivalente difensore che, adesso, non verrebbe ceduto per meno di 20-25 milioni. Kalulu rappresenta però il futuro del Milan, con Paolo Maldini che non ha la minima intenzione di sedersi e trattare la cessione del classe 2000.

Sono 35 le presenze stagionali di Kalulu in maglia rossonera con 1 rete e 3 assist vincenti, tra campionato e coppe.