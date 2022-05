Juventus-Inter, Allegri sorprende: i convocati

Allegri ha diramato la lista dei convocati per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: novità importante dall’U23

Domani sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, il quarto derby d’Italia della stagione dopo i due di campionato e quello di Supercoppa italiana.

Entrambe le squadre si preparano ad un altro importante appuntamento stagionale che per l’Inter può valere il secondo trofeo della stagione mentre per i bianconeri sarebbe il primo. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del big match di domani sera, lista che è stata ufficializzata sul profilo ufficiale della Juventus.

I convocati di Allegri: due U23 in gruppo

Ci sono due importanti novità tra i convocati di Massimiliano Allegri: non solo Fabio Miretti che orami da diverse partite è stabilmente in prima squadra. Il tecnico toscano ha chiamato anche un altro giovane dell’U23, Nicolussi Caviglia che nel weekend ha giocato in Serie C nel primo turno nazionale dei playoff. Il giovane centrocampista è tornato titolare dopo un grave e lungo infortunio al crociato e adesso ha ricevuto anche la chiamata della prima squadra.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinzoglio.

Difensori: Bonucci, Chiellini, De Ligt, Rugani, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini.

Centrocampisti: Rabiot, Locatelli, Bernardeschi, Arthur, Zakaria, Nicolussi Caviglia, Miretti.

Attaccanti: Morata, Dybala, Vlahovic, Kean, Aké.